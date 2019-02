an.künden: Politische Mischgetränke

In den Wiener Bars fließt hochprozentige Geschichte in Strömen, die ihre Quelle oftmals in der europäischen Kolonialgeschichte haben. Wer jedoch achtet beim Genuss schon auf die Geschichte des Getränks? Performancekünstlerin Stefanie Sourial destilliert in ihrer Bühnenserie „Colonial Cocktail“ vierhundert Jahre europäische Kolonialgeschichte im vertrauten Bar-Setting. Die historischen Spuren, die diese vielfältige Gewaltgeschichte aufzeigt, führen zu unerwarteten Entdeckungen. Begleitet von der französischen Mezzosopranistin Katia Ledoux lädt sie zum Aperitivo.

15.–17.2., 19:00: Colonial Cocktail Volume 1: Aperitivo

studio brut, 1070 Wien, Zieglergasse 25

www.brut-wien.at