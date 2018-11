an.künden: Markttreiben

Das Kunstprojekt „riotgrrrl arts“ veranstaltet dieses Jahr zum ersten Mal den „Riot grrrls* Market“ in Hernals – einen Marktplatz für queer-feministische Kunst und Do-It-yourself-Kultur. Auf dem Marktplatz präsentieren diverse Künstlerinnen* u. a. Comics, Keramik, Schmuck, Kunstdrucke, Shirts, Acrylbilder, Zines und Accessoires. Als Rahmenprogramm werden riot grrrls* on stage zu sehen sein: Musik-Acts, Visual Artists und Performances sind geplant. Die Möglichkeit, am Kunstprojekt „Voulez-Vous Vulva“ teilzunehmen, und eine besondere Überraschung für die jungen riot grrrls* runden das zweitägige Programm ab.

23.–24.11.: Riot grrrls* Market

The Flag, 1170 Wien, Alszeile 19

www.friedhofstribuene.at