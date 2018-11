an.künden: Konsenskultur

Die Ausstellung „Proudly Perverted“ zeigt die FrauenLesben-TransInter-BDSM-Community als lustig, laut, offen, warmherzig und zugewandt – aber auch versaut, direkt, unverblümt und heftig. Es geht zur Sache und zwar sehr, denn was eine*r will, wird klar benannt und einvernehmlich umgesetzt. In Zusammenarbeit mit Menschen aus der Szene gibt die Ausstellung persönliche Einblicke, stellt 33 BDSMler*innen individuell vor und präsentiert über siebzig Exponate und Interviewausschnitte. Eintritt ab 18 Jahren.

bis 4.11.: „Proudly Perverted“ – Ein Blick in die FrauenLesbenTrans*

Inter* BDSM Community, Schwules Museum, 10785 Berlin, Lützowstr. 73

www.schwulesmuseum.de