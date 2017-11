an.künden: Sportambitionen

Zum ersten Mal treten vier österreichische Roller-Derby-Teams gegeneinander an. Die Vienna Roller Derby A, Dust City Rollers, Fearless Bruisers und die Steelcity Rollers kämpfen an einem Tag mit zwei Spielen um den Titel. Die treuen Cheerleader des Vienna Roller Derby Teams, die „Fearleaders“, präsentieren eine Woche später ihren neuen Fearelli-Kalender „Dirty Deals“ sowie ihre neue Choreografie. Großartige Moderatorinnen* und DJs werden für eine fantastische Party bis in die Morgenstunden sorgen.

2.12., 14:00: Austrian National Roller Derby Champs Finals

Hakaoh, 1020 Wien, Wehlistraße 326

9.12., 21:00: Fearleaders Kalenderrelease-Party

WUK, 1090 Wien, Währinger Straße 59