an.künden: Zum Erarbeiten

Die zehnte Ausgabe des mehrtägigen Festivals „queerograd“ steht unter dem Motto „On Love“ und geht der Frage nach, was Feminismus heute bedeutet. An den ersten beiden Tagen werden in Performances, Installationen, theoretischen Interventionen, Workshops und Konzerten zeitgenössische Positionen des Feminismus gemeinschaftlich erforscht, die dann am Abschlusstag in einem mehrstündigen Symposium mit Gesprächen, theoretischen Inputs und kulinarischer Verpflegung in Handlungsstrategien ausgearbeitet werden.

2.–4.11.: Queerograd 017 „On Love“

KiG Kultur in Graz, 8020 Graz, Lagergasse 98a

www.kig.mur.at