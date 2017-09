Feminist Superheroines: Frances Gabe

Frances Gabe (1915–2016) war eine US-amerikanische Erfinderin und Künstlerin. Schon vor einem halben Jahrhundert empörte sich Gabe über traditionelle Geschlechterrollen und über die Langeweile beim Hausputzen. Wäschewaschen, Böden putzen und Geschirrspülen empfand sie als Zeitverschwendung – und erfand kurzerhand das selbstreinigende Haus.

Die Einrichtung darin war wasserfest, da selbsttätige Wasserdüsen an der Decke das Staubwischen und Staubsaugen ersetzten. Der Fußboden war leicht geneigt, um das Wasser abfließen zu lassen. Um das Wäschewaschen zu erleichtern, entwarf Gabe ein Kabinett, in dem verschmutzte Kleidung direkt auf Kleiderbügeln gewaschen und getrocknet wurde.

Gabes selbstreinigendes Haus wurde 2003 im „The Women’s Museum“ in Dallas und 1982 im „People Magazine“ vorgestellt.