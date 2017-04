an.künden: We fight back!

SAVE THE DATE!

Mittwoch, 10. Mai 2017, 19 Uhr

in der Akademie der bildenden Künste Wien:

an.schläge, das feministische Magazin presents

We fight back!

Feministische Revolutionsstimmung

Diskussion, Vernetzung & Performance.

Dem US-amerikanischen Women’s March ist etwas gelungen, was schon lange keine feministische Bewegung mehr geschafft hat: breit zu mobilisieren und Kräfte zu bündeln – ohne dabei die Perspektiven marginalisierter Mitstreiter*innen auszublenden.

Auch in Polen, wo die rechtskonservative Regierung ein totales Abtreibungsverbot durchsetzen wollte, hat die Frauen*bewegung ein kräftiges Lebenszeichen gegeben, und in mehreren südamerikanischen Staaten protestieren feministische Massen gegen Gewalteskalation und Machismo.

In Berlin haben am Internationalen Frauentag 2017 10.000 Menschen demonstriert – und in Österreich treiben so viele verschiedene Gruppierungen feministische (Protest-)Aktionen voran wie schon lange nicht mehr. Auch ein neues Frauenvolksbegehren wird von jungen Aktivistinnen gestartet.

Gibt es gegenwärtig die historische Chance, den Backlash nicht nur zurückzudrängen, sondern dabei sogar neuen Boden zu gewinnen? Bringen feministische Bewegungen endlich „die Revolution“, auf die Linke schon so lange warten? Und braucht es dafür ein neues „Wir“ innerhalb der Frauen*bewegung?

Podiumsdiskussion mit an.schläge-Redakteurinnen* und Aktivistinnen*, Teilnehmerinnen* t.b.a.

Anschließend proben wir den Aufstand bei Brot & Wein und feministischen Protestsongs + Auftritt Denice Bourbon (queer feminist comedian): „If there won’t be any jokes at the feminist revolution, I’m not coming“