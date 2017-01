„Überführung in ein anderes Genderregime“

Die Sozialbetreuerin und Anti-Gewalt-Forscherin BIRGIT WOLF über Frauen in Notunterkünften und europäische Geschlechterrollen. Von GABI HORAK

an.schläge: Wie sind die Bedingungen in der Notunterkunft speziell für Frauen?

Birgit Wolf: Die Menschen kommen in einer posttraumatischen Phase an. Die Wohnverhältnisse fördern keine Heilung, geben keine Möglichkeit, sich zu beruhigen. Es fehlt an Privatsphäre, an Intimsphäre – insbesondere für Frauen. Das Problem Mobilität ist ungelöst. Es hilft nicht, wenn Frauen einen Platz in einem Deutschkurs bekommen, aber es gibt keine Fahrkarte, damit sie da auch hinkommen. Oder wenn Frauen mit Kindern dann in einer anderen Unterkunft wohnen, wo die Kinder nicht mehr zu Fuß in die Schule kommen, gibt es keine Tickets, um die Kinder in die Schule zu bringen. Es fehlt an psychosozialer Betreuung, um Gewalterfahrungen zu verarbeiten. Es bräuchte durchgehende Strukturen, um Familien vom Ankommen bis zur Integration betreuen zu können. Das würde verhindern, dass wir in drei oder fünf Jahren massivste Probleme haben.

Ist die Vermittlung von europäischen Geschlechterrollen ein Thema im Haus?

Ja, das ist eine der größten Herausforderungen. Wobei ich nicht finde, dass wir diesen Gesellschaften so viel voraus haben. Es läuft hier nur verdeckter. Dennoch bräuchte es eine vorsichtige, sanfte Überführung von einem Genderregime in ein anderes, unbekanntes. Und zwar nicht erst in eineinhalb Jahren, wenn sie ihren Asylbescheid haben und integriert sind, sondern gleich, wenn sie ankommen. Wir vermitteln im Haus gesetzliche Grundlagen und erklären auch, wie und warum diese entstanden sind. Das macht es begreifbarer. Diese Vermittlung findet in Gesprächen statt, auch ganz praktisch etwa bei der Auszahlung: Das Taschengeld für den Mann bekommt der Mann, und die Frau bekommt es für sich und die Kinder. Briefe werden von der Frau selbst geöffnet und nicht vom Mann.

Tun sich die Männer schwer mit den neuen Rollen?

Auch wir würden uns schwer tun, wenn wir in ein anderes Land kämen und gewisse Regeln ganz anders sind. Da kann man sein ganzes Verhalten nicht sofort ändern. Es ist etwa schwer zu akzeptieren für Männer, dass sie bei Gewalt in der Familie weggewiesen werden sollen. Ich habe zehn Jahre Erfahrung mit der Arbeit im Gewaltschutz, aber hier komme ich an Grenzen. Bei Familien von Schutzsuchenden grenzt das an Retraumatisierung, denn es verletzt diese Familie noch einmal sehr, wenn man sie trennt. Bei Gewalt muss man natürlich aktiv werden. In solchen Fällen macht sich das große Manko bei der Männerarbeit, das allgemein besteht, massiv bemerkbar.

Aber es gibt eben auch viele andere Beispiele, man muss den Schutzsuchenden auch mal Respekt entgegenbringen, wie viele es schaffen, niemals gewalttätig zu werden – unter solchen Bedingungen und mit ihrem riesigen Rucksack an traumatisierenden Erfahrungen.

Birgit Wolf ist Sozialbetreuerin und Anti-Gewalt-Forscherin in Wien.